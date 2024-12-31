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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتجه لتسجيل ثاني انخفاض سنوي على التوالي بسبب مخاوف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدفوعةً ببيانات تُظهر نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال شهر ديسمبر كانون الأول.
ومع ذلك، تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض سنوي على التوالي بسبب المخاوف المرتبطة بالطلب في الدول الأكثر استهلاكاً.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتاً، أو ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 74.46 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتاً، أو 0.92%، لتسجل 71.64 دولاراً للبرميل.
وعلى مدار العام، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 3.2%، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6%.
وأظهر مسح رسمي أُجري اليوم الثلاثاء استمرار نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، ما يعكس تأثير إجراءات التحفيز الجديدة في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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ورغم أن ضعف توقعات الطلب على المدى البعيد يضغط على الأسعار، إلا أن التراجع في مخزونات الخام الأمريكية، التي يُتوقع انخفاضها بنحو ثلاثة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، قد يوفر دعماً للأسعار على المدى القصير.
وكانت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قد استفادت من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مدفوعةً بتكثيف المصافي لنشاطها وزيادة الطلب على الوقود مع حلول موسم العطلات.
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