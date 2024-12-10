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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:17 مساءً - دوت الخليج_ تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومرافقوه، مصنع “أكاي” لتصنيع الملابس الجاهزة، في أثناء جولته اليوم بالمنطقة الصناعة جنوب بورسعيد.
واستمع رئيس مجلس الوزراء المصري إلى شرح من محمد إبراهيم الحفني، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع يختص بتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، وخاصة “البنطلون الجينز”، ويقام على مساحة نحو 22 ألف م2، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه.
وأضاف أن المصنع تم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر تركي، ويضم 1500 عامل، ويقوم بالتصدير، بحجم أعمال يصل إلى 35 مليون دولار سنوياً، إلى أسواق تشمل تركيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، والصين، وهولندا، وسويسرا.
كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال زيارته للمصنع، المخازن المعدة للأقمشة، وخطوط الإنتاج، وتشمل ماكينات فرد الأقمشة، وخط تجهيزها، بالإضافة لتفقد قسم الطباعة، وقسم التطريز، كما اطلع على نماذج من منتجات المصنع.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بهذا المصنع وغيره من المصانع، التي تسهم في توفير فرص العمل، وتصدر منتجاتها تحت شعار “صنع فى مصر”، موجهًا الشكر لجميع مسئولي ومستثمري المصانع التي زارها اليوم.
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