نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيلون ماسك يؤيد محاولة ترامب للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - العربية.نت_ أشار حليف ترامب إيلون ماسك الملياردير مؤسس تسلا، إلى دعمه لمحاولة الرئيس المنتخب المثيرة للجدل لوضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت سيطرة البيت الأبيض.

ورد ماسك يوم الجمعة برمز تعبيري “100” على منشور على X من السيناتور الجمهوري مايك لي والذي قال فيه “يجب أن تكون السلطة التنفيذية تحت إشراف الرئيس. هكذا تم تصميم الدستور.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي هو واحد من العديد من الأمثلة على كيفية انحرافنا عن الدستور في هذا الصدد.

ووعد ترامب بأن تنخفض أسعار الفائدة إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض وجادل بأن الرئيس يجب أن يكون له رأي في قرارات البنك.

وقال ترامب لبلومبرج في أكتوبر: “لا أعتقد أنه ينبغي السماح لي بادارته، لكنني أعتقد أن لدي الحق في تقديم تعليقات حول ما إذا كانت أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أو تنخفض”.

وخلال مؤتمر صحفي في أغسطس، ضاعف ترامب من هذه التصريحات.

وقال: “أعتقد أنه في حالتي، كسبت الكثير من المال، وكنت ناجحا جدا، وأعتقد أن لدي غريزة أفضل من في كثير من الحالات، الأشخاص الذين سيكونون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو الرئيس هناك”.

وعلى الرغم من أن ترامب عين باول في عام 2017، إلا أنه انتقد الرئيس والبنك المركزي مرارا خلال إدارته لعدم تخفيف السياسات النقدية بسرعة كافية.

وقال ترامب إن لديه “الحق في إقالة” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في عام 2026.

وعندما سأله المراسلون عما إذا كان سيتنحى عن منصبه إذا طلب ترامب استقالته، قال باول يوم الخميس: “لا”.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد يومين من انتصار الرئيس السابق دونالد ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس: “غير مسموح به بموجب القانون”.

ولعب ماسك أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 304 مليارات دولار، وفقا لمجلة فوربس دورا مركزيا في حملة ترامب.

وتبرع مؤسس ماسك بأكثر من 100 مليون دولار إلى PAC اللجنة السياسية المؤيدة لترامب، ونظم حشودا ضخمة نيابة عن ترامب ودفع الأمريكيين للتصويت مبكرا مع سحوبات بقيمة مليون دولار يوميا، حتى أنه تم تصويره وهو ينتظر نتائج الانتخابات مع ترامب في مقر الرئيس المنتخب في مار لاغو.

وبعد فوز ترامب، ارتفع صافي قيمة ماسك إلى ما بعد 300 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى تجاوز القيمة السوقية لشركة تسلا تريليون دولار.