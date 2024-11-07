مال وأعمال

دانة غاز الإماراتية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دانة غاز الإماراتية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في البحث… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ريتشارد هول رئيس شركة دانة غاز الإماراتية.

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وتناول اللقاء بحث موقف الأعمال بمناطق الامتياز التابعة للشركة بدلتا النيل (المنزلة وغرب المنزلة وغرب القنطرة).

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كما تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول والغاز وخطط وبرامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة الشركة في التوسع في أعمالها في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

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كما استعرض اللقاء اهم مستجدات العمل في مناطق التنمية التابعة للشركة والعمل علي إضافة مناطق بحث جديدة. وموقف برنامج حفر الآبار الجديدة للاستكشاف وتنمية الحقول والذي يشمل حفر (6) آبار خلال عام 2024 .

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شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد حازم، الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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