انتظام حركة الملاحة وتداول 2170 حاوية في 24 ساعة بميناء…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني _ شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية انتظامًا ملحوظًا في حركة الملاحة وتداول البضائع خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة. تضمنت هذه السفن 18 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب جاف، و5 سفن حاويات، و3 سفن صب سائل.

وفي سياقٍ متصل، تم تداول 2170 حاوية مكافئة، حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1160 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الصادرة 1010 حاوية، ما يعكس نسبة تبلغ حوالي 46.5% من إجمالي الحاويات المتداولة، مما يدل على تقارب كبير بين الحاويات الواردة والصادرة.

أما فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول حوالي 146 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بما في ذلك الصب السائل والصب الجاف والبضائع العامة والترانزيت.

وأكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي، وسلامة وصحة العمال، في جميع المخازن والساحات ومواقع العمل. كما شدد على ضرورة اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية، بهدف منع التلوث بكافة صوره.