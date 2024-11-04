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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النواب يوافق على منح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، بشكل نهائي مشروع قانون يمنح التزامًا لشركة “مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ” (أدسكو) لبناء وتطوير وتشغيل محطة لوجستية لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية.
وجاءت الموافقة بعد عرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي استعرض بنود مشروع القانون.
ويتضمن المشروع ثلاث مواد رئيسية، تنص الأولى منها على منح التزام تطوير البنية التحتية واستغلالها لشركة “أدسكو” المصرية، بما يتماشى مع أحكام العقد المرفق.
وتحدد المادة الثانية مدة الالتزام بثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام المشروع، التزامًا بأحكام الدستور التي تفرض سقفًا زمنيًا لحقوق استغلال المرافق العامة، فيما تنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا من اليوم التالي لنشره.
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