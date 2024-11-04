وزارة البترول: أسعار الغاز الطبيعي زادت ضمن حزمة سبتمبر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن ما تم تداوله ونشره أمس، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.