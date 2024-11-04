مال وأعمال

وزارة البترول: أسعار الغاز الطبيعي زادت ضمن حزمة سبتمبر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة البترول: أسعار الغاز الطبيعي زادت ضمن حزمة سبتمبر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:13 مساءً - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية.

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وأوضحت في بيان اليوم، أن ما تم تداوله ونشره أمس، هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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