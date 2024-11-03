انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل الارتفاع في ختام التعاملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، ارتفاع ملحوظا حيث سجل سعر المعدن الأصفر عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3770 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب في مساء التعاملات نحو 3780 جنيها للبيع.

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية، وذلك وفقا لأخر تحديث صادر عبر منصة جولد بيليون والشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

صعد سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات ليسجل 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الصعود على سعر الذهب عيار 21 في ختام التعاملات ليسجل 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

علا سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات النهائية ليسجل 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

زاد سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الختامية إل مستوى 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام التعاملات نحو 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب