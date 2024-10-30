وزير المالية: تنفيذ حزمة الإصلاحات الضريبية الأولى بالكامل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:12 مساءً - يارا الجنايني_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الوزارة بصدد عرض آلية تنفيذ حزمة الإصلاحات الضريبية الأولى التي تم الإعلان عنها سابقًا.

وأوضح كجوك أن العديد من الإجراءات، التي تشمل 20 إجراءً تم التعهد بتنفيذها عبر قرارات إدارية، قد تم تنفيذها بالفعل، فيما سيتم إطلاق باقي الإجراءات في توقيتات مناسبة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن بعض هذه الإجراءات تتطلب تعديلات تشريعية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم التعديلات اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بإعداد ثلاثة تشريعات رئيسية لتفعيل هذه الإصلاحات، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن كافة الإجراءات المتفق عليها ستُنفذ بشكل كامل خلال العام الجاري، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.