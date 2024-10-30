مال وأعمال

رئيس بلاك روك: 9 تريليونات دولار من أموال الملكية الخاصة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس بلاك روك: 9 تريليونات دولار من أموال الملكية الخاصة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - العربية.نت_ قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك ، إن هناك 9 تريليونات دولار من أموال “الملكية الخاصة” بانتظار الفرص المناسبة.

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وأضاف في كلمته ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار– “FII”، في الرياض، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد من توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو البنية التحتية والتقنية.

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وأوضح رئيس بلاك روك أن ارتفاع أسعار الفائدة ساهم في دعم العديد من طبقات المجتمع الأكبر سنا، واستفاد المدخرون من كبار السن حول العالم بقوة من ارتفاع الفائدة.

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وتابع: “لن نرى أسعار الفائدة تنخفض للمستويات التي يأمل بها كثيرون”.

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وانطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الثلاثاء، النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.

ويشارك في المؤتمر 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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