نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيزيتا ترفع استثماراتها إلى 110 ملايين دولار وتدرس التوسع في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:16 صباحاً - العربية.نت_ قدّر مايكل نسيم، رئيس القطاع المالي لمنصة فيزيتا (Vezeeta)، إجمالي استثمارات المنصة في السوق المصرية والأسواق المجاورة المتواجدة فيها بنحو 110 ملايين دولار حاليًا.

وقال نسيم لـ”العربية Business”، إن “فيزيتا”، استثمرت نحو 3.5 مليون دولار في منصتي “شامل” و “V pay” التابعتين لها خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجيتها لتوسيع مجالات خدماتها الصحية والمالية.

وتأسست منصة الرعاية الصحية الرقمية “فيزيتا” في مصر عام 2012، وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا ولبنان والأردن، بحسب الموقع الإلكتروني للمنصة، والتي تستحوذ على حصة رئيسية في مجال خدمات حجز الأطباء وتقديم الاستشارات الصحية وإدارة العيادات.

وأضاف نسيم أن “فيزيتا” منفتحة على زيادة استثماراتها داخليًا وخارجيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، رغبةً في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، وتطوير خدماتها لتشمل المزيد من المستخدمين في المنطقة.

وتابع: “نسعى من هذه الاستثمارات لدعم التحول الرقمي في مجالات الخدمات الصحية والدفع الإلكتروني في الأسواق المستهدفة”.

وتستهدف فيزيتا القابضة تحقيق إيرادات تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2029، وفقًا لرئيس القطاع المالي.

وقال نسيم إن شركته تراهن على نمو القطاع الصحي الرقمي في المنطقة، وتتوقع تحقيق عائدات متنامية بفضل زيادة استثماراتها وتوسعها في أسواق جديدة.

التوسع في أسواق جديدة

وقال شكري أسمر، رئيس قطاع التطوير المؤسسي والمسؤول عن مركز فيزيتا لاب، إن شركته تدرس جديًا التوسع في ليبيا والعراق، بجانب تعزيز تواجدها في السعودية ومصر والإمارات وكينيا ونيجيريا ولبنان والأردن.

وتوقع أسمر اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الأمر خلال العام المقبل، قائلًا إن التوسع سيكون عبر “فيزيتا لاب”، وسيكون بشكل ذاتي أو بالشراكة مع كيانات قائمة في هذه الأسواق”.

وأعلنت فيزيتا Vezeeta، أمس الاثنين، إطلاق المركز الإبداعي الاستراتيجي “فيزيتا لاب Vezeeta Lab”، الذي يهدف لاستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم أعمال المنصة محليًا وإقليميًا، وإضافة خدمات جديدة في مصر ودول الخليج العربي بما يشمل السعودية والإمارات.

وبدأ مركز فيزيتا لاب أعماله بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتي “فيزا” في مجال الدفع الإلكتروني، وNymCard مزود خدمات التكنولوجيا المالية ، بهدف تطوير العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المستخدمين والأطباء على حد سواء، من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وسريعة.

وبحسب أسمر، قدمت Vezeeta خدمات حجز الأطباء وبرنامج تنظيم إدارة العيادات لأكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الـ12 الماضية، كما تقدم Vezeeta حاليًا خدماتها لنحو 300 ألف عميل شهريًا من إجمالي مليون زائر للمنصة كل شهر.