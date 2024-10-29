ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة MEIN SCHIFF 6 ضمن خطة دعم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - يارا الجنايني _ في إطار جهود الدولة لتعزيز السياحة البحرية ودعم قطاع السياحة، استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء السفينة السياحية MEIN SCHIFF 6، وهي واحدة من أكبر السفن السياحية العاملة في البحر المتوسط.

السفينة، التي تحمل علم مالطا، وصلت في تمام الساعة السادسة صباحاً إلى أرصفة محطة الركاب البحرية، وتقل على متنها 3716 راكباً، بينهم نحو 2800 سائح، قادمين من ميناء هيراكليون، ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم متوجهة إلى ميناء رودس.

وكان في استقبال السفينة عدد من مسؤولي الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى جانب ممثلين من وزارات النقل والآثار والداخلية، فضلاً عن ممثلين من محافظة الإسكندرية.

وقد تم إتمام إجراءات دخول الركاب بسهولة وسرعة، مما أتاح لهم بدء برنامج زيارتهم السياحي للمواقع التاريخية والثقافية بالإسكندرية دون تأخير.

وعلى هامش وصول السفينة، نظمت هيئة ميناء الإسكندرية استقبالاً خاصاً تخلله عروض فولكلورية وهدايا تذكارية للترحيب بالسياح، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتشجيع السياحة البحرية.

كما قامت الهيئة بمرافقة السفينة منذ دخولها المياه المصرية بواسطة قاطرات الإرشاد والتأمين، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان سلامة الوصول.

السفينة MEIN SCHIFF 6، التي يبلغ طولها 295.3 متراً وعرضها 42.3 متراً، وتضم تسعة طوابق و1267 غرفة، تعد واحدة من السفن العملاقة، وتصل سرعتها القصوى إلى 22 عقدة.