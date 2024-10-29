هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بمدغشقر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - دوت الخليج_ وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لتكون إحدى المحطات الهامة على طريق جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

ووقع المذكرة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتور Randriamanantany Zely Arivelo وزير الصحة العامة بمدغشقر.

بموجب تلك المذكرة وإطارها التنفيذي يعتزم الجانب الملاجشي الإعتماد المرجعي، وفقًا للقواعد الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، على القرارات التنظيمية الصادرة عن الجانب المصري ممثلًا بهيئة الدواء المصرية، مما ييسر الطريق أمام تسجيل الدواء المصري بالسوق الملاجشية، ويعزز من فرص نفاذه بالسوق الأفريقية، إضافة إلى شروع الجانبين في تنفيذ عدد من أنشطة بناء القدرات والدورات التدريبية الافتراضية أو الحضورية.

وعلى هامش الفعالية، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أهمية تلك المذكرة المُوقعة مع وزارة الصحة العامة بمدغشقر، حيث تمثل رؤية مشتركة والتزام نحو تعزيز صحة المواطنين بالقارة الأفريقية، كما أعرب عن أمله في أن تمثل المذكرة أساسًا متينا للتعاون المشترك والمستمر في صالح البلدين.

وأعرب وزير الصحة الملاجشي، عن سعادته بهذا التعاون المنفتح على أفاق واسعة من الشراكات الإستراتيجية بالمجال الدوائي، استنادًا إلى القدرات الصناعية الدوائية الضخمة التي تمتلكها مصر، مما يجعلها قادرة على تلبية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطن الملاجشي، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من الشراكات بين الجانبين بشتى المجالات.

وشهدت مراسم التوقيع السفيرة رباب سعيد سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية مدغشقر، ومن الجانب الملاجشي حضرت الدكتورة هوبي ستراكا – مديرة الجهة المناظرة بمدغشقر، ومن هيئة الدواء المصرية دكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، والدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتورة وديان يونس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع الجهات المناظرة حول العالم، تأكيدًا على موقع هيئة الدواء المصرية الريادي بالخريطة الرقابية بالقارة والمنطقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق نفاذية المنتجات الطبية المصرية بالأسواق العالمية من خلال الاعتماد المرجعي على القرارات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال الدواء مع الدول الأفريقية الشقيقة، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية الخاصة بالصناعة والرقابة الدوائية؛ حرصًا على مواكبة التطورات العالمية في صناعة الدواء.