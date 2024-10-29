بلومبرج: مبادرة مستقبل الاستثمار ستشهد صفقات بقيمة 28 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - العربية.نت_ تنطلق أعمال قمة مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا الثلاثاء، في الرياض، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقات بقيمة 28 مليار دولار.

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لـ”مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، لوكالة بلومبرج، “من المرجح أن يتم الإعلان عن صفقات بقيمة تزيد عن 28 مليار دولار من قبل المسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم الذين يحضرون المؤتمر”.

وتشهد العاصمة السعودية، الرياض اليوم الثلاثاء النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “أفق لا متناهِ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.

ومن المتوقع 5 آلاف ضيف و500 متحدث يتناقشون في 200 جلسة، بموضوعات أبرزها دور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، والاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية.

وستعزز المؤسسة من خلال المؤتمر المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.