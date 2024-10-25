رئيس هيئة الدواء:توفير كافة الأصناف الدوائية الناقصة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:15 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضى وحتى الآن، مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه بالنسبة للمضادات الحيوية تم ضخ ما يقرب من 3 مليون عبوة من Augmentin 1gm tab واستمرار الإنتاج لكمية تزيد عن 600 ألف عبوة، ومليون و800 ألف عبوة من Clavimox 1 gm tab واستمرار إنتاج لكمية تزيد عن 180 ألف عبوة حاليًا، بالإضافة إلى تعزيز كميات تتخطى مليون و750 ألف عبوة من Hibiotic 1 gm tablet وهناك أكثر من 300 ألف عبوة تحت الإنتاج، وأكثر من مليون و600 ألف عبوة من مستحضر Xithron 500mg tablet (5 Tab).

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضخ ما يزيد عن مليون عبوة من Megamox 1 gm، بالإضافة إلى كميات تتخطى 800 ألف عبوة من Flumox 1 gm tab وهناك ما يزيد عن 200 ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يزيد عن 400 ألف عبوة من Curam 1gm tablet وهناك 200 ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يتخطى 5 مليون عبوة من Cefotax 1 gm vial وهناك أكثر من مليون عبوة تحت الإنتاج. بالاضافة الى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع تم ضخ ما يزيد عن 10 مليون عبوة من مستحضرات Concor بكافة تركيزاته وهناك 3 مليون عبوة تحت الإنتاج، كما تم ضخ أكثر من مليون من مستحضر Bisocard بكافة تركيزاته بالاضافة الى 300 الف عبوة تحت الانتاج، كما تم توزيع حوالى مليون و200 الف عبوة من Alkapress بتركيزاته وما يقرب من 300 ألف تحت الانتاج بالاضافة الى ضخ كميات تصل الى مليون و500 الف عبوة من مستحضرات Egypro و Bistol بتركيزاتها .

وبالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض، تم ضخ ما يقترب من680 ألف عبوة من مستحضرات Corasore و Vasconو Midodrine بالاضافة الى حوالى 550 الف عبوة تحت الانتاج من تلك المستحضرات.

من جانبه أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات، والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرارالامدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة، للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.