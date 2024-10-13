ملف.. منصة مصر الصناعية مفتاح جديد لزيادة الصادرات

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال مسؤولون بشركات صناعية، إن منصة مصر الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة، أداة محورية في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال توفير حلول مبتكرة لتخصيص الأراضي وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية بفضل النظام الإلكتروني المتكامل، يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين الوصول بسهولة إلى الفرص الاستثمارية.

وأضافوا أن المنصة ستعمل أيضًا على الحد من دور السماسرة في تداول الأراضي، وشددوا على ضرورة وعي المستثمرين باستخدام التكنولوجيا الرقمية في المنظمة الصناعية، فضلاً عن تحسين الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذه المنظومة لتلبية احتياجات متنوعة.

وطالبوا، بضرورة توفير المعلومات الفورية حول المنتجات المصرية والقدرات التصديرية لدعم وتحفيز الصادرات، لافتين إلى أهمية تحسين الربط مع الأسواق الدولية وتسهيل الوصول للمعلومات التجارية الخارجية.

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