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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. منصة مصر الصناعية مفتاح جديد لزيادة الصادرات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال مسؤولون بشركات صناعية، إن منصة مصر الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة، أداة محورية في تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال توفير حلول مبتكرة لتخصيص الأراضي وتعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية بفضل النظام الإلكتروني المتكامل، يمكن للمستثمرين المحليين والدوليين الوصول بسهولة إلى الفرص الاستثمارية.
وأضافوا أن المنصة ستعمل أيضًا على الحد من دور السماسرة في تداول الأراضي، وشددوا على ضرورة وعي المستثمرين باستخدام التكنولوجيا الرقمية في المنظمة الصناعية، فضلاً عن تحسين الخدمات الإلكترونية المرتبطة بهذه المنظومة لتلبية احتياجات متنوعة.
وطالبوا، بضرورة توفير المعلومات الفورية حول المنتجات المصرية والقدرات التصديرية لدعم وتحفيز الصادرات، لافتين إلى أهمية تحسين الربط مع الأسواق الدولية وتسهيل الوصول للمعلومات التجارية الخارجية.
خالد أبو المكارم: منصة مصر الصناعية أداة محورية لتحسين بيئة الاستثمار
محمود سرج: طرح الحصول على السجل التجاري والرخصة على منصة مصر الصناعية بداية 2025
باسل شعيرة: المنصة الرقمية الصناعية تستهدف تبسيط الإجراءات على المستثمر
شريف الصياد: مطالب بتوافر إمكانية شراء المنتجات من المنصة الرقمية الصناعية
متى بشاي: مطلوب إتاحة تعاقدات المياه والكهرباء والغاز على منصة مصر الصناعية
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