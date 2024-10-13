متى بشاي: مطلوب إتاحة تعاقدات المياه والكهرباء والغاز على…

دبي - احمد فتحي في الأحد 13 أكتوبر 2024 02:17 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة المصرية للتجارة والتوكيلات، إن منصة مصر الصناعية تعد أداة جيدة في الفترة الحالية، إذ تساهم في الحصول على التراخيص، والورق اللازم للمستثمر الصناعي، ولكن الكثير من المستثمرين أكدوا تعطل النظام الإلكتروني الخاص بالمنصة في بعض الأحيان.

أضاف بشاي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن المنصة تعبر عن اتجاه الدولة الايجابي نحو التصنيع، موضحًا أنه لا يمكن الحكم على أداء المنصة حاليًا، فالتقييم يأخذ وقتًا طويلًا.

وتابع رئيس شركة المصرية للتجارة والتوكيلات، أن الدولة المصرية تتابع أداء المستثمر الذي حصل على الأرض، وإذا خالف شروط التخصيص، تتعامل على الفور وفقًا للضوابط المقررة، موضحًا أن فكرة تسقيع الأراضي لإقامة مجمع صناعي أصبحت مرفوضة حاليًا، فممنوع التلاعب في خدمات المنصة الرقمية.

وطالب بشاي، بضرورة توافر تعاقدات المياه والكهرباء والغاز للمستثمر على منصة مصر الصناعية، منوهًا إلى أهمية تطوير المنصة بشكل دوري، والتحديث الإلكتروني يوميًّا، حتى لا تحدث مشاكل في التحميل أو التنزيل للملفات المطلوبة.

وبين رئيس شركة المصرية للتجارة والتوكيلات، أنه ينبغي تعليم المستوردين أن يصبحوا صناعًا، موضحًا أن الغرفة حاليًا تناقش المشاكل الخاصة للمستورد سواء مع الجمارك أو البنوك، ويجري إنشاء ورش لتوعية المستورد بأهمية الصناعة.