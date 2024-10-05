وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة النرويج ووفد شركة…

دبي - احمد فتحي في السبت 5 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - محمد أحمد_ استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، ووفداً من شركة “سكاتك” النرويجية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة، برئاسة السيد محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة. وناقش اللقاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، ومشروعات “سكاتك” الحالية والمستقبلية في السوق المصري.

وأشار الوزير الخطيب إلى أن مصر والنرويج تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة تاريخياً، وشدد على أهمية تعزيز التعاون لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات ملموسة تدعم الاقتصادين المصري والنرويجي. وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات النرويجية للاستثمار والتوسع، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

من جانبها، أكدت السفيرة النرويجية حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، معتبرة إياها شريكاً محورياً في المنطقة. كما استعرض اللقاء عدداً من المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة “سكاتك” في مصر.