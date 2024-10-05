أرسنال والسيتي يطاردان ليفربول

أرسنال والسيتي يطاردان ليفربولواصل فريق مانشستر سيتي مطاردة المتصدر ليفربول بعد فوزه على ضيفه فولهام 3-2، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة ليتمسك بالوصافة، بفارق نقطة خلف ليفربول المتصدر والذي تجاوز كريستال بلاس بهدف دون رد في وقت سابق، ليعوض حامل اللقب تعثره بتعادلين متتاليين أمام نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الجولتين الماضيتين.

وتجمد رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز السابع بعد خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

وسجل للسيتي كل من ماتيو كوفاسيتش هدفين في الدقيقتين (32، و47)، وجيرمي دوكو في الدقيقة (82)، فيما أحرز هدفي فولهام أندرياس بيريرا في الدقيقة (26)، ورودريجو مونيز في الدقيقة (88).

وحذا أرسنال حذو السيتي بعدما تجاوز ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف، رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السيتي، حامل اللقب، ونقطة عن ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وسجل ثلاثية أرسنال كل من الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة (58)، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة (69)، وبوكايو ساكا في الدقيقة (88)، فيما أحرز هدف ساوثهامبتون الوحيد اللاعب كاميرون ارتشر في الدقيقة (55).

وفي بقية مواجهات الجولة ذاتها، حقق ليستر سيتي فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه بورنموث بهدف دون رد، فيما فاز برينتفورد على ولفرهامبتون واندررز بنتيجة (5 - 3)، بينما حقق وست هام يونايتد فوزه الثاني بعد تغلبه على ضيفه إبسويتش تاون (4 - 1)، في حين تعادل إيفرتون مع نيوكاسل دون أهداف.