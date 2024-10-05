العالم اليوم - مصر ترسل مساعدات للبنان.. وتجلي مواطنيها الراغبين بالعودة

انتم الان تتابعون خبر مصر ترسل مساعدات للبنان.. وتجلي مواطنيها الراغبين بالعودة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - أعلنت مصر، يوم السبت، تسيير رحلة جوية إلى لبنان تضم شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.

وقالت وزارة الطيران المدني المصرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "قامت الوزارة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، بتسيير رحلة جوية استثنائية محملة بشحنة مساعدات طبية وإغاثية تصل حمولتها 22 طنا، عبارة عن 12 طنا خيم وبطاطين (أغطية) من جانب القوات المسلحة المصرية، و10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة، حيث وصلت الطائرة إلى مطار بيروت ظهر السبت".

وأضاف البيان: "نقلت الطائرة على متنها في رحلة العودة إلى مطار القاهرة الدولي 286 راكبا من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن".

وتابع: "أكد سامح الحفني وزير الطيران المدني على أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها سلامة وراحة المواطنين المصريين في جميع أنحاء العالم، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي تشهدها المنطقة".

ونقل البيان عن الحفني قوله: "كان هناك تعاون مستمر مع وزارة الخارجية وسفارتنا في بيروت لضمان عودة المواطنين العالقين في أسرع وقت ممكن".