انت الأن تتابع خبر عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب استقرارًا في محلات الصاغة بمصر، خلال التعاملات الختامية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مقارنة آخر تحديث له بمنتصف التعاملات، فاستقر سعر الذهب عيار 21 الآن عند 3585 جنيهًا للبيع، و3575 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الآن في مصر بختام التعاملات

سعر الذهب الآن عيار 24

- سعر الذهب عيار 24: 4097.25 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 24: 4085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

- سعر الذهب عيار 22: 3755.75 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 22: 3745.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

- سعر الذهب عيار 21: 3585 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 21: 3575 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

- سعر الذهب عيار 18: 3072.75 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3064.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 14: 2390 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 14: 2383.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

- سعر الذهب عيار 12: 2048.5 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2042.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9