وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يناقشان آليات تطوير وتنمية بعض…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:08 صباحاً - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعقد الوزيران اجتماعا تنسيقيا لبحث مستجدات ملفات العمل المشترك ومجالات التعاون.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات وفرص التعاون في تطوير وتنمية بعض الأصول التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك بحضور قيادات الوزارتين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والتنسيق المشترك لتحقيق المستهدفات المرجوة، ودعم مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ولفت أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات، ومشيدا بالتعاون المثمر بين الشركات التابعة للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزراة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة إنهاء الموضوعات المشتركة.