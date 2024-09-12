موديز تتوقع نمو إصدارات الصكوك عالميًا إلى 210 مليارات دولار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - العربية.نت_ تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، وصول حجم إصدارات الصكوك العالمية هذا العام إلى ما بين 200 و210 مليارات دولار أمريكي، متجاوزًا إجمالي حجم الإصدارات في عام 2023 التي كانت دون 200 مليار دولار.

وجاء هذا النشاط مدعوماً بإصدار سيادي قوي في مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، والسعودية وماليزيا على وجه الخصوص.

وتتوقع “موديز” تراجع الإصدارات في النصف الثاني من العام إلى ما بين 80 و90 مليار دولار، ولكنه سيبقى قويًا في الخليج، مع مواصلة حكومات المنطقة اتباع استراتيجيات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

من جانبه، قال عبدالله الحمادي، مساعد نائب الرئيس في Moody’s Ratings، في مقابلة مع “العربية Business”، إن النصف الأول من 2024 شهد إصدارات قوية مدفوعة بالإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا، لتصل إلى 125 مليار دولار مقارنة بنحو 75 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن الزيادة جاءت نتيجة وجود إصدارات قوية لا سيما من السعودية وماليزيا.

وأرجع الحمادي الزيادة إلى توجهات دول منطقة الخليج ودول جنوب شرق آسيا لتنويع مصادر الدخل والتمويل وهي استراتيجيات بعيدة المدى، كما شهدت السعودية إعادة تمويل لإصدارات مستحقة خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح أنه من الطبيعي انخفاض الإصدارات في النصف الثاني من العام الحالي، لكن الإصدارات ستبقى قوية على مدار العام لتتراوح بين 200 إلى 210 مليار دولار وستكون أكبر بكثير من الإصدارات خلال العام 2023.