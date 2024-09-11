نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يبحث مع وزير الخارجية الكويتي زيادة حصة مصر من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، مساء اليوم الثلاثاء ، عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، وغانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا والوفد المرافق له، مُعربًا عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة من البلدين الشقيقين لتعزيز جهود التعاون المشترك.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الجانب الكويتي فيما يتعلق بزيادة حصة مصر من المنتجات البترولية الكويتية، وكذا تطلعه لزيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، خاصة في ضوء سعي وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إلى تنفيذ مشروعات جديدة كجزء من برنامجها الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

وطلب مدبولي نقل تحياته للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي، مجدداً الدعوة لسيادته لزيارة مصر في أقرب فرصة؛ لاستكمال المناقشات الخاصة بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والبناء على الزيارة الناجحة للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى القاهرة في 30 أبريل 2024.

كما هنأ رئيس الوزراء ، عبد الله اليحيا على تجديد الثقة فيه خلال التعديل الوزاري الأخير من قبل أمير دولة الكويت، مؤكدًا ثقته الكبيرة في حكومته، ودعم مصر لكافة الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة، بما يُمكن من تحقيق المصلحة المشتركة لبلدينا.

وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى الحديث عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة وما تسببت فيه من حالة عدم الاستقرار في الإقليم، وما يحدث من اضطرابات في البحر الأحمر وتأثر إيرادات قناة السويس بهذه الأحداث، والأوضاع في السودان، قائلًا: “نحن في ظرف غير مسبوق، وهذه الأحداث تفرض علينا ضغوطًا هائلة”.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، في ظل توافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية في القطاعات المختلفة، التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الكويتية، مؤكدًا أنه سيدعم أي استثمارات كويتية ترغب بالعمل في مصر، مع منحها جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة، ومنح الرخصة الذهبية لهذه المشروعات.

بدوره، أعرب عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مصر لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة.

وقال :”سأنقل تحياتكم ودعوتكم لرئيس الوزراء الكويتي، ومتأكد أنه سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة”، فيما وجّه “اليحيا” الدعوة أيضًا لرئيس الوزراء لزيارة دولة الكويت في القريب العاجل.

وأكد “اليحيا” أن مصر تتمتع بمكانة مُميزة في قلوب جميع الكويتيين قيادة وحكومة وشعبًا، فمنذ تأسيس دولة الكويت، كان للخبرات المصرية دور بارز في صياغة الدستور الكويتي، كما أن مصر قدّمت إسهامات كبيرة بمجال التعليم في بلاده، فضلًا عن أن القاهرة بذلت تضحيات كبيرة خلال فترة الغزو العراقي للكويت.

كما شدد وزير خارجية الكويت على أن بلاده تدعم استقرار وأمن مصر وسط ما تواجهه من تحديات تُهدد محيطها الإقليمي، وتدعم الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لحل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة نهائية ووقف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وقال “اليحيا” في هذا الصدد: “أمنُ مصر مُهم للغاية بالنسبة لنا، وللعالم العربي أجمع، فمصر هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما تذخر به من إمكانات هائلة”.

وأكد أن القيادة السياسية في الكويت تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده لديها رغبة حقيقة لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر خلال المرحلة المُقبلة.

وأشار إلى أنه قام خلال زيارته الحالية إلى مصر بعقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المصريين بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى “صندوق مصر السيادي”، مؤكدًا أن العديد من هذه الفرص ستكون محل دراسة بالنسبة للجانب الكويتي.

وتطرق “اليحيا” إلى إمكان التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي وضخ الاستثمارات اللازمة في هذا الاتجاه، حيث يحتل هذا الملف أولوية قصوى بالنسبة لدولة الكويت.

وتعقيبًا على ذلك، قال مدبولي “إنه يوجد لدينا فرص استثمارية كبيرة وواعدة”، مجددًا التأكيد أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لأي استثمارات كويتية ترغب بالعمل في مصر.