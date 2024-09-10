نعرض لكم الان تفاصيل خبر راية فودز: 40 مليون دولار صادرات متوقعة في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 04:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – توقع المهندس عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز – إحدى الشركات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، أن تسجل صادراتها 40 مليون دولار في 2024.

وقال عبد العزيز في مؤتمر صحفي أمس، إنها تصدر لأكثر من 50 دولة ومن المستهدف تحقيق 45 إلى 50 مليون دولار صادرات العام المقبل.

وأشار إلى أن الشركة صدرت أكثر من 30 ألف طن من الأغذية المجمدة خلال العام الجاري، وتستهدف الوصول إلى 35 ألف طن العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة لديها خطط استثمارية سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين.

ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز إلى أن 2023 يمثل أقوى عام في تاريخ راية، مشيرا إلى أن الشركة تصنف كأكبر مصدر للفراولة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وتابع: نستهدف الحفاظ على مكانة الشركة كأكبر مصدر للفراولة من خلال إطلاق برنامج راية الزراعي، بحيث يقدم بعض الخدمات للمزارعين من النواحي المالية والفنية والمعنوية لضمان استمرارية الإنتاج، مضيفا: “الإعلان عن البرنامج خطوة تؤكد على اهتمامنا بالشق الزراعي والمزارعين”.

ووقعت راية فودز عقد شراكة مع 9 مزارعين لاستزراع 800 فدان إضافي بالفراولة لموسم 2024-2025، وذلك لتعزيز صادراتها وإنتاجها المحلي من محاصيل الفراولة.

وتوقع عبد العزيز انضمام 300 إلى 400 فدان العام المقبل، ونطمح إلى توريد 40 ألف طن فراولة في 2025.

وتعد الفراولة إحدى أهم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تصدر مصر من الفراولة الطازجة أكثر من 55 ألف طن بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار بالإضافة إلى ما يزيد عن 350 ألف طن من الفراولة المجمدة.

ومن ناحية أخرى، قال إن هناك تحديات كبيرة في المنافسة نظرا لدخول غير المتخصصين في المجال آخر 3 سنوات، مشيرا إلى أن عقد برنامج راية الزراعي مدته 3 سنوات بما يضمن العدالة لكل الأطراف، فيما أضاف: “النمو الذي نستهدفه هو التأكيد على استمرارية النجاح”.

وتستهدف راية فودز توسيع نطاق برنامجها الزراعي وتوقيع تعاقدات زراعية إضافية لضم محاصيل زراعية أخرى سواء الطازجة أو المجمدة بغرض التصدير، ومنها البروكلي والقرنبيط والطماطم والفلفل والمشمش.