مال وأعمال

ملف.. تشغيل آبار البترول بالطاقة الشمسية.. حلول مطلوبة وجدوى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. تشغيل آبار البترول بالطاقة الشمسية.. حلول مطلوبة وجدوى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2024 03:15 مساءً - باره عريان _ أكد رؤساء شركات طاقة شمسية الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبرى لتشغيل آبار البترول بالطاقة النظيفة عوضًا عن السولار.

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وأشاروا إلى وجود توجيهات من وزارة البترول بتحويل جميع مواقع البحث والتنقيب واستخراج البترول إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في توفير جزء من السولار لمحطة الكهرباء على سبيل المثال، باعتباره أولوية.

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كما أكدوا أن نسبة الوفر التي يحققها هذا التحول في مصاريف تشغيل المشروعات قد تصل إلى 100%، بالنظر إلى استرداد تكاليف إقامة محطات الطاقة الشمسية بين عام ونصف العام حتى 5 أعوام، وضربوا مثلًا بأحد المشروعات التي طرحتها وزارة البترول في هذا الصدد مؤكدين أنه وفّر نحو 30 مليون جنيه خلال عام.

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ونبّهوا إلى مجالات أخرى يمكن الاستفادة فيها بالطاقة الشمسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، كثيف الاستهلاك، وكذلك المشروعات السكنية والعقارية، التي يمكن تحويلها إلى خضراء.

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وأكدوا حاجة مشروعات الطاقة الشمسية إلى برامج تمويلية أكبر، بمعدلات فائدة مدعومة، وبآجال تصل إلى 10 أعوام فأكثر، وهو ما لن يحمل الدولة أعباءً إضافية بالنظر لكونه يوفّر في استهلاك السولار، الذي لا يزال مدعومًا رغم ارتفاع سعره.

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وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد أعلنت عن تنفيذ عدد من مشروعات استخدام الطاقة الشمسية، بدلًا من السولار، في تشغيل آبار إنتاج البترول بمواقع شركات نوربتكو وبتروفرح بالصحراء الغربية وأوسوكو بالصحراء الشرقية.

وائل النشار: استثمار 300 دولار في الطاقة الشمسية يوفر 100 دولار من الغاز الطبيعي

هشام الجمل: استخدام الطاقة الشمسية بمواقع البترول يوفر أكثر من 50% من مصروفات التشغيل

روماني حكيم: مطالب بإتاحة برامج تمويلية أكبر بمعدلات فائدة مدعومة

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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