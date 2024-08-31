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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 31 أغسطس 2024 11:08 صباحاً - سكاي نيوز_ تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 2.2 بالمئة، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقارنة مع 2.6 بالمئة في يوليو، وهو ما قد يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، مع استعداد البنك الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض لدعم النمو والوظائف.
وبحسب البيانات الصادر، الجمعة، عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، انخفضت أسعار الطاقة في أغسطس بنسبة ثلاثة بالمئة، ما ساعد في خفض المعدل الإجمالي، في حين انخفض معدل التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، إلى اثنين بالمئة.
وبهذا يقترب المعدل الشهري لانخفاض معدلات التضخم من هدف البنك المركزي المصري الأوروبي الذي يبلغ اثنان بالمئة، وهو المستوى الذي يعتبر الأفضل للاقتصاد.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية من 3.75 بالمئة في اجتماعه المقرر يوم الثاني عشر من سبتمبر، في حين يتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة مشابهة ويعلن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى سجله في 23 عاما والبالغ 5.25-5.5 بالمئة، خلال اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يومي السابع عشر والثامن عشر من سبتمبر المقبل.
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