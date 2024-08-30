انت الأن تتابع خبر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.35 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2413 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة مع 3.4 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 11.60بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.8 مليون دينار، مقارنة مع 16.9مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 16.2 مليون سهم، نفذت من خلال 9792 صفقة.