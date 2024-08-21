نعرض لكم الان تفاصيل خبر النقل تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق بين العاصمة الإدارية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:12 مساءً - دخلت وزارة النقل في مباحثات مع الجانب الياباني بشأن مد الخط الرابع لمترو الأنفاق شرقا إلى العاصمة الإدارية الجديدة وغربا حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة.

فى بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، علي عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل، ومؤكدا على التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

ومن جانبه قدم السفير الياباني بالقاهرة التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مؤكدا على حرص الجانب الياباني على زيادة حجم التعاون مع وزارتي النقل والصناعة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها هذين القطاعين ومشيدا بما شاهده من مشروعات لمحاور النيل خلال زيارته لصعيد مصر.

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم بعدد 17 محطة، كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

كما تطرقت المباحثات إلي التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم متابعة آخر المستجدات الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر خاصة وأن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين علي تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة لنقل خبراتهم الى المهندسين المصريين الأخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري، حيث تم تدريب 13 مهندس العام الماضى وسيصل عدد المتدربين الى عدد 43 متدرب بنهاية العام الحالي من إجمالي 100 متدرب سيتم تدريبهم.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الاهتمام الكبير بتدريب وتأهيل العنصر البشري لتخريج اجيال واعدة تساهم في تحقيق التقدم في مجالي النقل والصناعة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع الصناعة، حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الصناعة وأن هناك خطة استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاور و أن أهم أهداف هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.

وأشار إلى التطلع لزيادة حجم التعاون مع الشركات اليابانية في توطين الصناعة في قطاعات متنوعة مثل ( مضخات المياه بانواعها المختلفة – االهيدروجين الأخضر والطافة الشمسية وطافة الرياح – الصودا اش – المصاعد الكهربائية – الاجهزة المنزلية – السيارات) وغيرها من مجالات الصناعة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المصري والانطلاق للتصدير للخارج.

كما استعرض السفير الياباني بالقاهرة عدد من المصانع التي أنشأتها الشركات اليابانية في مصر بالاضافة الي المصانع الجاري إنشائها، وذلك مثل مصانع الضفائر الكهربائية ومصانع تجميد وتصدير المنتجات الزراعية، مؤكدا على اهتمام عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال صناعة السيارات بإقامة مصانع للسيارات في مصر وهو ما رحب به الوزير، مشددا على أهمية تكثيف اللقاءات بين الجانب المصري والجانب والشركات اليابانية خلال الفترة القادمة.