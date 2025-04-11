فيلم “سيكو سيكو” يحقق إيرادات ضخمة ويقترب من الإيرادات الأعلى في السينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر وطه دسوقي نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في موسم عيد الفطر، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 91 مليونًا و265 ألفًا و117 جنيهًا خلال 12 يومًا فقط من عرضه في دور السينما. بهذا الأداء الرائع، تمكن الفيلم من احتلال المركز الثامن في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم “سيكو سيكو” يحقق إيرادات ضخمة ويقترب من الانضمام إلى قائمة أفلام الإيرادات الأعلى في السينما المصرية

تصدرت المراكز السبعة الأولى في هذه القائمة أفلام ضخمة مثل “ولاد رزق 3”، “بيت الروبي”، “الحريفة 2”، “كيرة والجن”، “الفيل الأزرق 2”، “ولاد رزق 2”، و”إكس مراتى”، التي اقتربت إيراداتها من 93 مليون جنيه. وبذلك، جاء فيلم “سيكو سيكو” قريبًا من الانضمام إلى هذه المجموعة المميزة من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر.

قصة فيلم "سيكو سيكو"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول مغامرات شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن لألعاب الفيديو. ينقلب مسار حياتهما رأسًا على عقب بعد تورطهما في مشكلة غامضة تدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وسط الكثير من الضحك والتشويق.



أبطال وصُناع فيلم "سيكو سيكو"

يضم فيلم سيكو سيكو كوكبة من النجوم، على رأسهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب مجموعة من الوجوه المميزة، العمل من تأليف محمد الدباح، ويقوده إخراجيًا عمر المهندس، في تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة بأسلوب مختلف.



وعلى صعيد آخر، تألق الفنان طه دسوقي مؤخرًا ضمن السباق الرمضاني 2025 من خلال مشاركته في مسلسل ولاد الشمس، إلى جانب النجم أحمد مالك، والفنان القدير محمود حميدة، ومعتز هشام، ومريم الجندي، وفرح يوسف، وفليكس، وجلا هشام. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios، وقد حظي بإشادة واسعة لما حمله من موضوعات إنسانية وأداء تمثيلي لافت.



كما تألق الفنان عصام عمر مؤخرًا ضمن السباق الرمضاني 2025 من خلال مشاركته في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، حيث كان يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، غادة إبراهيم، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبدالعزيز النجار.