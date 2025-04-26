نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة سارة سلامة الجريئة تدفعها بقوة الصاروخ على محركات التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها من إجازتها.

ونشرت سارة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال ده لا يمكن يكون مصري، عسل أوي، إيه الجمال ده كله، القمر سارة، الله يحفظك، أحلى سارة في الدنيا".



أبرز أعمال سارة سلامة الفنية

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.

سارة سلامة هي ممثلة مصرية شابة وُلدت في 6 ديسمبر 1992 بالقاهرة، وهي ابنة الفنان أحمد سلامة. بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية لشركات مثل فودافون وبيبسي واتصالات، ثم انتقلت إلى التمثيل في عام 2012.​

المسلسلات:

الهروب (2012)

موجة حارة (2013)

ابن حلال (2014)

حواري بوخارست (2015)

لأعلى سعر (2017)

الأجهر (2023)

نقطة سودة (2024)​

الأفلام:

سعيد كلاكيت (2014)

كنغر حبنا (2016)

صابر جوجل (2016)

أخلاق العبيد (2017)​



الجدل حول ملامح سارة سلامة

في الأشهر الأخيرة، أثارت سارة سلامة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغير ملامح وجهها، مما دفع البعض للتكهن بخضوعها لعمليات تجميل. ردت سارة على هذه الشائعات موضحة أن الصور المنتشرة قد تكون نتيجة استخدام فلاتر، وأن التغير في ملامحها طبيعي نتيجة التقدم في العمر، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.​



تُشارك سارة جمهورها بصور ومقاطع من حياتها اليومية وأعمالها الفنية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام:

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