نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد روسيا بعقوبات مصرفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة "سوشيال تروث" أنه قد يفرض عقوبات مصرفية على موسكو في حال "لم تتوقف عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية".

وكتب ترامب: "روسيا ليس لديها أي سبب لضرب البنية التحتية في أوكرانيا"، مضيفا أن "هذا يجعلني أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لا يريد وقف الحرب ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة. من خلال العقوبات المصرفية أو الثانوية".

يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف صرح يوم الخميس الماضي أن الجيش الروسي يواصل ضرب الأهداف العسكرية وشبه العسكرية الأوكرانية، كجزء من المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس الماضي أيضا، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن ضربة مكثفة على مصانع الطيران والصواريخ والمركبات المدرعة الأوكرانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم ضرب المنشآت التي تنتج وقود الصواريخ وأنواع مختلفة من الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أن روسيا أكدت منذ بداية إنطلاق العملية العسكرية الخاصة أنها لا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية، وتوجه ضرباتها بشكل محدد على أهداف عسكرية أو شبه عسكرية.