أحمد مالك: مسلسل ولاد الشمس فكرتي وشعرت بخوف قبل عرض حلقاته عبر الفنان أحمد مالك عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل ولاد الشمس في الموسم الدرامي الرمضاني الأخير إقرأ المزيد

عبّر الفنان أحمد مالك عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "ولاد الشمس" في الموسم الدرامي الرمضاني الأخير ، منوهاً على أن الفكرة الأساسية لهذا العمل تعود إليه.

وقال النجم أحمد مالك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة أون تي في، بأن أول شخص حرص على التواصل معه ليخبره بفكرة المسلسل هو الفنان طه الدسوقي الذي شاركه العمل بشخصية "مفتاح" حيث طمأنه الأخير بأن الفكرة رائعة وهنا قرر التواصل مع المسؤولين في " المتحدة للخدمات الإعلامية" حيث تم الموافقة على فكرته بكل ترحاب، مكملاً "رحبوا بشدة وطلبوا مني بذرة للفكرة، أي وجود مؤلف يحول الأحلام إلى واقع ملموس".

وأشار إلى أن المخرج شادي عبد السلام، فاجأه بتحويل الفكرة إلى أمر حقيقي، هذا إلى جانب بأن جميع المشاركين في هذا المشروع وضعوا بصمتهم من أجل تقديم شيء رائع وهذا ما تحقق بالفعل.

ونوه "مالك" في حديثه، بأن شعور الخوف كان مسيطراً عليه قبل عرض أولى حلقات مسلسل "ولاد الشمس" في موسم رمضان الأخير، وكان بداخله العديد من التساؤلات حول نسب نجاح العمل، ولكنه قرر أن يتخلى عن فكرة التوقعات حتى لا يصاب بإحباط.

يذكر أن أحمد مالك يظهر خلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس" في دور "ولعة"، بينما يجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يجسد شخصية "بابا ماجد"، ويمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.