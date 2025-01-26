القاهرة - محمد ابراهيم - صور جديدة من كواليس مسلسل “النُّص” بطولة أحمد أمين على صفحة DMC

بدأت قناة “DMC” الترويج لمسلسل “النُّص” بطولة الفنان أحمد أمين، حيث كشفت عن صور من كواليس العمل المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل.

كمان أن الصور تضمنت مشاهد جمعت أحمد أمين بالفنان صدقي صخر، وعددًا من أبطال المسلسل.

صور جديدة من كواليس مسلسل “النُّص” بطولة أحمد أمين على صفحة DMC

صور جديدة من كواليس مسلسل “النُّص” بطولة أحمد أمين على صفحة DMC

أبطال وصُناع مسلسل “النُّص”

مسلسل “النُّص” يضم نخبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية الطرابلسي، دنيا سامي، وسمر علام، بمشاركة عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، ووائل عيني.

العمل من تأليف ورشة “ماجنم” وإخراج حسام علي، ويتألف من 15 حلقة.

صدقي صخر من كواليس مسلسل “النص”

آخر أعمال أحمد أمين الدرامية

وكان أحمد أمين قد تألق في رمضان 2023 بمسلسل “الصفارة”، وهو عمل كوميدي من 15 حلقة، شارك في بطولته طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، ومحمد رضوان.

أحداث مسلسل “الصفارة”

تدور أحداثه حول مرشد سياحي يكتشف صافرة أثرية تعيده بالزمن 3 دقائق لتغيير مجرى الأحداث، مما يدخله في سلسلة من المفاجآت والمغامرات الكوميدية.

بانتظار عرض “النُّص”، يترقب الجمهور مغامرة جديدة تجمع بين الدراما والكوميديا برؤية إبداعية مميزة.