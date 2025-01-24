انت الان تتابع خبر ريتا حايك تستذكر مشاركتها في "الأوسكار"والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور استذكرت فيها مشاركتها في حفل توزيع جوائز "الأوسكار" عام 2018.



وأعادت ريتا حايك نشر صور لها عبر خاصية "الستوري" للحظة مشاركتها في الأوسكار، والتي ظهرت في إحدى الصور إلى جانب فريق عمل فيلم "قضية رقم 23" الذي كان مرشحاً آنذاك للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

كما ظهرت في إحدى الصور على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان ملوّن من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيليل صعب، جاء بقصة طويلة وواسعة، ومكشوف الصدر مع فتحة طويلة أظهرت ساقها.