نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الخروج من البئر" للكاتبة علياء هيكل الفائزة بجائزة الطيب صالح للإبداع في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الكاتبة علياء هيكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 بمجموعة قصصية "الخروج من البئر"، الفائزة بجائزة الطيب صالح للإبداع.

ومن المتوقع أن تحظى المجموعة بزيارة واسعة من محبي الأدب، في الجناح الخاص بدار الفؤاد للنشر والتوزيع في صالة 1، جناح A52.

تتناول "الخروج من البئر" مجموعة من القصص التي تقدم رؤية فنية وعميقة للواقع الاجتماعي والإنساني، مما يعكس ملامح الحياة المعاصرة وتحدياتها.

هذه المجموعة، التي أبدعت فيها الكاتبة بأسلوب سردي لافت، تسلط الضوء على قضايا إنسانية متشابكة، مما جعلها تحظى بإعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

وقد قام الدكتور عبدالله رجب بتصميم غلاف المجموعة، حيث اعتمد على فكرة رمزية تعكس جوهر الكتاب، مما أضاف بعدًا بصريًا يعزز من قيمة العمل الأدبي.

كما أن الجائزة التي فازت بها الكاتبة تعد شهادة تقدير مهمة لمسيرتها الأدبية، حيث تساهم في تعزيز مكانتها بين الكتاب العرب.

ستتاح للزوار فرصة لقاء الكاتبة والتفاعل معها خلال فعاليات المعرض، كما سيتمكنون من اقتناء المجموعة القصصية وطلب توقيعها في الجناح المخصص لها.

هذه المشاركة تأتي في وقت حاسم حيث يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب جذب الكتاب والقراء من جميع أنحاء العالم، ويعتبر فرصة مثالية لعرض الإبداع الأدبي العربي على نطاق أوسع.

وتمثل "الخروج من البئر" واحدة من أبرز الأعمال الأدبية في الدورة الحالية للمعرض، كما تأتي كتتويج لنجاح الكاتبة في تقديم مجموعة قصصية تلامس قلوب القراء وتفتح أفقًا جديدًا لفهم الحياة من خلال الأدب.