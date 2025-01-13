نادى قطر القطري يعلن رسميًا ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 08:32 مساءً - أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمي، اليوم الإثنين، ضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادما من النادى الأهلي، ونشر الحساب الرسمي لفريق قطر فيديو تشويقي لأجمل أهداف بيرسي تاو مع الأهلي.

ويعود بيرسي تاو لمزاملة أحمد عبد القادر بعدما دافع الثنائي عن ألوان الأهلي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلى السابق شارك فى مران نادى قطر القطري قبل توقيع عقود انضمامه رسمياً للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية، أن إدارة نادي قطر القطرى أنهت كافة التفاصيل التعاقدية مع اللاعب، ومن المقرر تسجيله رسميًا اليوم فى قائمة الفريق للمشاركة في المرحلة المقبلة بدلًا من البرازيلي كارلينهوس.

وأضافت الصحيفة، أن تاو سيسجل ظهوره الأول مع فريق قطر ضد النصر الإماراتي 17 يناير الجاري فى المباراة التى تجمعهما باستاد آل مكتوم في دبي فى منافسات دوري أبطال آسيا.

وشددت الصحيفة على أن نادى قطر أدرج بندًا فى عقد بيرسي تاو، الذي سيوقع لمدة 6 أشهر رسمياً، ينص على تمديد التعاقد لمدة موسمين حال تألقه.