نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من بيرسي تاو إلى جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي السابق، والمنتقل حديثًا لنادي قطر القطري رسالة لجماهير القلعة الحمراء بعد رحيله رسميًا.

وقال تاو في رسالته التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:"شعب الأهلي العزيز.. منذ اليوم الأول، كنت هنا لأصنع التاريخ، وقد صنعناه معًا".

وأضاف:"لقد كنتم يا أحبائي موطني ومصدر إلهامي طيلة السنوات التي قضيتها معكم. لقد صنعنا معًا ذكريات رائعة لا تُنسى".

وتابع:"لقد فزنا معًا واحتفلنا بـ 12 بطولة رائعة. أنا سعيد حقًا بتحقيق كل هذه الجوائز الرائعة معكم، دون أن أدخر قطرة عرق واحدة".

وزاد:"لقد أصبح كل انتصار أكثر متعة بفضل دعمكم المستمر ورؤية الابتسامات على وجوهكم. لقد كانت هتافاتكم وشغفكم وحبكم هي القوة الدافعة وراء كل لحظة قضيتها على أرض الملعب".

وأشار:"الرحيل ليس سهلًا أبدًا، ولكنني أحمل معي ذكريات الفرح والانتصار والوحدة لتمثيل نادي القرن مع هذا الجيل من اللاعبين العظماء".

وواصل:"شكرًا جزيلًا للرئيس والإدارة والمدربين والموظفين واللاعبين وكل من يساهم في النادي".

وأضاف:"شكرا لكم لكونكم عائلتي، مصدر إلهامي، وأعظم داعميني".

وأتم:"هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء من القلب لاحقًا، ممتن إلى الأبد، بيرسي تاو".