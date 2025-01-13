القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الملحن الشهير مدين، عن تعاونه المرتقب مع النجم أحمد سعد، في أغنية جديدة بعنوان "حبيبنا"، والتي تحمل أيضًا عنوان ألبوم سعد، المقرر إطلاقه رسميًا يوم 15 يناير.

وأكد مدين، عبر منشوره على إنستجرام، أن الأغنية تحمل لحنًا مختلفًا ومميزًا سيشكل مفاجأة سارة لجمهور أحمد سعد، وعبّر عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل المميز، حيث تحمل الأغنية كلمات الشاعر المبدع تامر حسين وتوزيع الموسيقار أحمد إبراهيم.

مدين يعلن عن تعاونه مع أحمد سعد في أغنية جديدة تحمل مفاجأة للجمهور

ونشر مدين، البوستر الرسمي للألبوم،وعلق عليه قائلًا،:"قريب أو ي هتسمعوا لحن مختلف مع أخويا وحبيبي أحمد سعد اغنيه حبيبنا من البوم حبيبنا يوم 15/1

كلمات: تامر حسين، ألحان مدين،توزيع: أحمد إبراهيم.



ويأتي هذا التعاون ليضيف لمسة فنية خاصة لمسيرة أحمد سعد الناجحة، بينما يعزز مدين مكانته كأحد أبرز الملحنين على الساحة الموسيقية العربية،فالجمهور ينتظر هذه الأغنية بشغف، حيث تعد تجربة فنية فريدة وممتعة.