كولر يجهز عمر الساعي للمشاركة أساسياً مع الأهلي فى مباراة الجونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 08:32 مساءً - يجهز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عمر الساعي لاعب وسط الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وشارك عمر الساعي بديلا في مباراة استاد أبيدجان الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، وقدم مستوى طيب وصنع الهدف الثالث لفريقه.

ويعاني الأهلي من نقص فى مركز الوسط، في ظل غموض موقف مروان عطية من اللحاق بتلك المباراة، بخلاف تأكد غياب أكرم توفيق، وليس لديه خيارات كثيرة مطروحة للمشاركة الأساسية، بخلاف أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وأفشة وعمر الساعي، لاسيما أنه يعتمد على إمام عاشور للعب فى مركز الجناح بسبب الغيابات الكثيرة والمؤثرة في هذا المركز.

ولا يشارك عمر الساعي كثيرا في المباريات مع الأهلي ويترقب الحصول على فرصة أكبر، لاسيما أن اللاعب يجتهد فى التدريبات وحصل على وعد من كولر بالحصول على فرصة في المباريات.