انت الأن تتابع خبر بالريش .. لجين عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورا جديدة لها مع متابعيها من داخل منزلها حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلاله بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

ارتدت لجين عمران فستان طويل وكب باللون الفوشيا وعليه روب طويل من الريس وبأكمام طويلة باللون الفوشيا أيضا.

وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة، متناسقًا مع تفاصيل إطلالتها الأنيقة.

أكملت لجين عمران بلمسات ناعمة من المكياج، حيث وضعت روج للشفاه باللون الكمشيري الفاتح، مع استخدام الماسكارا، والكحل الأسود، والآيلاينر، وظلال عيون بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

وتزينت لجين بمجوهرات لافتة، حيث ارتدت اساور وأقراط وكولية كبير من الألماس زمزم بحجارة من الألماس باللون الأخضر الزمردي، وأساور وخواتم من الألماس وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.