إيناس مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة خلافها مع شقيقها

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رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية إيناس مكي عن سبب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية، كما ردت على ما يتردد حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "قعدة ستات" الذي تُقدّمه الإعلامية مروة صبري.

إيناس مكي تكشف عن سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة خلافها مع شقيقها