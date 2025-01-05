انت الأن تتابع خبر إيناس مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة خلافها مع شقيقها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية إيناس مكي عن سبب ابتعادها عن الفن خلال الفترة الماضية، كما ردت على ما يتردد حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "قعدة ستات" الذي تُقدّمه الإعلامية مروة صبري.
إيناس مكي تكشف عن سبب ابتعادها عن الفن وحقيقة خلافها مع شقيقها
- خلال تصريحاتها، أوضحت إيناس مكي أن الوسط الفني قد اختلف تمامًا عن السنوات الماضية، وأصبح العديد من النجوم يعانون من انعدام فرص الحصول على أدوار جديدة. وقارنت الحال الآن بالوضع في الماضي، مشيرة إلى أن الدور، في الماضي، كان ينادي صاحبه، أما الآن، فكأن الدور يُكتب بشكل خاص لفنان ما بشخصه، مضيفة أنه كل فترة يتم تسليط الضوء على فنان معين.
- ردت إيناس مكي أيضًا، خلال لقائها، على ما يتردد، حول وجود خلافات بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكي، موضحة أن كل ما يتردد هو مجرد شائعات، وأن علاقتها بشقيقها قوية جداً، مضيفة أنه من الطبيعي ألا يحمل شقيقها مسؤولية ترشيحها للأدوار الفنية سواء في الأعمال التي يقوم ببطولتها أو غيرها.
- يُذكر أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، شاركت إيناس مكي، مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، مقطع مُصوّر، تضمن بعض اللحظات المميزة التي جمعت إيناس بوالدتها، قبل وفاتها. خلال الفيديو، ظهرت إيناس مكي، وهي تحتفل مع والدتها بعيد ميلادها، وعبرت إيناس عن حزنها الشديد لرحيل والدتها، من خلال تعليق أرفقته بالفيديو، حينها، قالت خلاله: "كنت بحتفل معاكي الشهر اللي فات 11 أكتوبر بعيد ميلادك، واليوم الشهر ده بيمر، وأنتِ مش هنا، تسيبيني يا ماما.. يا وجع القلب، يا أنا يا أما، المفروض استوعب إزاي؟"