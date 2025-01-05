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أحمد جودة - القاهرة -

طرح المطرب زجزاج غانم، على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الإجتماعي، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "صباح الخير"، من كلمات، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي Pacific، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الكليب تم تصويره في "جزيرة الدهب" في حي المعادى، وتولى إخراجه المخرج عادل سامى.



و يقول زجزاج غانم: "تعتبر هذه الأغنية هي أول عمل فني أقوم بكتابته وبتلحينه وأيضا بغنائه، ولذلك فهو من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبى..فقد كنت أحاول كتابة هذه الأغنية منذ عام ٢٠١٥، والبداية كانت فقط "صباح الخير"، وهو اسم الأغنية، وفي عام ٢٠٢١ مررت بتجارب كثيرة تعرضت فيها لمواقف صعبة في حياتي الشخصية والعملية، وقررت وقتها العمل على كتابة الأغنية من واقع حياتي وتجربتي، ولكن بشكل إيجابي وليس سلبي.

حيث أن هذا الوقت الذي نعيش فيه تسود فيه السلبيات ونحن في أمس الحاجة إلى الأمل والتفاؤل والتشجيع، وقد نجحت في الانتهاء من كتابة الأغنية وعندي إيمان بأن كل ما هو قادم سيكون أفضل من الماضي بحسن ظني بالله، هذا العمل الفني هو إهداء لكل شخصية مثابرة في حياتها وتبدأ كل يوم بيقين في النجاح وعدم الاستسلام، وأحب أن أقول لكم: "مش هي دي النهاية، دي مجرد البداية."



قام زجزاج غانم بالترويج لأغنية "صباح الخير" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب انتظروا أغنيتي الجديدة "صباح الخير" قريبًا.. وقد لاقى العديد من التعليقات الإيجابية من متابعيه، متمنيين له النجاح والتوفيق.



يذكر أن الفنان زجزاج غانم، طرح بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في سبتمبر الماضي، فيديو كليب أغنيته "جمال النبى"، من كلمات الشيخ جاد أبو غاى، وألحان زجزاج غانم، وتوزيع موسيقي Pacific، الكليب تم تصويره في "مركز الفهيدي للفنون والثقافة" في دبي، بالإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة، وتولى إخراجه المخرج أ/حسن السيد.



أولى أغنياته في 2025.. المطرب زجزاج غانم يطرح "صباح الخير"

المطرب زجزاج غانم هو مغني عربي مؤثر من أجل السلام والحب.. تم اختياره من قبل الأمم المتحدة كسفير رسمي للسلام في 2016، لم يجد صعوبة في طريقه الفني حتى الآن نظرًا لحب الناس له وللون الفني الذي يقدمه عن طريق مزج القصائد العربية من التراث وغيرها مع الموسيقى العالمية لينتج موسيقى الفيوجن، واستطاع في سنوات قليلة أن يكون من ضمن نجوم الفن المستقل، وحقق انتشارًا كبيرًا عبر التليفزيون والراديو والسوشيال ميديا ويقدم العديد من الحفلات في مصر والدول العربية..

تقول كلمات أغنية "صباح الخير":



صباح الخير توكلت عليك يا رب

يا فتاح يا عليم

دلعني من حنانك واغنيني بالحلال

يا رحمن يا رحيم

ودود... رؤوف... رحيم... دايب فى خيرك

ربي وصاحبي

بحبك نفسي في رضاك

عظيم... غفور... حليم... مبتيأس مني

واقف... حبيبي... في ساحة العبيد اقبلني

راضيني عبدك عشمان فيك يا رب

يا وهاب يا كريم

افتحلي مليون باب بدل الباب اللي اتقفل

يا قوي يا متين

ودود... رؤوف... رحيم... دايب في خيرك

ربي وصاحبي

بحبك نفسي في رضاك

عظيم... غفور... حليم... مبتيأس مني

واقف... حبيبي... في ساحة العبيد اقبلني

صباح الخير توكلت عليك يارب

يا فتاح يا عليم

دلعني من حنانك وأغنيني بالحلال

يا رحمن يا رحيم

يا مالك المُلك

حبيبي يارب