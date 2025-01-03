نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها الـ65: رحلة فنية طويلة تزين تاريخ السينما المصرية (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، التي ولدت في 3 يناير 1960، واستطاعت أن تضع بصمتها في تاريخ السينما المصرية والعربية بفضل أدوارها المميزة واختيارها الذكي لأعمالها، حيث بدأت مشوارها الفني في نهاية السبعينيات كطالبة، ومن ثم انطلقت لتصبح بطلة للعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، بالإضافة إلى مشاركاتها في المسرح.

إلهام شاهين

و هي خريجة معهد الفنون المسرحية، قدمت إلهام شاهين أكثر من 170 عملًا فنيًا، ما بين السينما، والتليفزيون، والمسرح، لتصبح واحدة من نجمات الصف الأول في الوسط الفني. أسهمت بشكل كبير في أفلام فترة الثمانينات والتسعينات، حيث أضافت لمساتها الخاصة وشخصياتها القوية التي أثرت في الجمهور.

أهم أعمال إلهام شاهين السينمائية

من أبرز أعمالها السينمائية “يا دنيا يا غرامي” (1982)، “كراكون في الشارع” (1994)، و“أرض الخوف” (2000)، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الناجحة مثل “حدائق الشيطان” (2006) و“قيد عائلي” (2019).

أهم أعمال إلهام شاهين الدرامية

قدمت إلهام شاهين العديد من الأعمال الدرامية التي تميزت بتنوعها وعمق شخصياتها، ومن أبرز هذه الأعمال: “حدائق الشيطان” (2006)، الذي يعتبر من أكثر المسلسلات شهرة في مشوارها الفني، و“قيد عائلي” (2019) الذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما شاركت في “المرأة في الإسلام” (2004)، وهو مسلسل تاريخي تناول قضايا المرأة في الإسلام، وأيضًا “العار” (2010) الذي ناقش قضايا اجتماعية هامة، قدمت كذلك “الفرار من الحب” (2007) وهو مسلسل كوميدي درامي، و“أنا عشقت” (2010) الذي تناول قصة حب وصراعات نفسية في إطار اجتماعي، هذه الأعمال وغيرها أثبتت قدرتها على تقديم أدوار متنوعة تركت أثرًا كبيرًا في ذاكرة الجمهور.



إلى جانب نجاحاتها الفنية، تميزت إلهام شاهين بحضورها القوي في العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية، مما جعلها واحدة من الأيقونات التي تظل حاضرة في ذاكرة الجمهور.