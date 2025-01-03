نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها في جو عائلي مميز، حيث تجمع مع أسرتها في لحظات مليئة بالحب والفرح، وشاركت جمهورها ومتابعيها صورة لها مع أفراد عائلتها أثناء الاحتفال، حيث تواجد في الصورة برفقتها كل من شقيقيها أيمن وأمير شاهين وشقيقتها إيناس وابنتها الفنانة إلهام صفي الدين، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



وعلقت إلهام شاهين على منشورها قائلة: "انتم أجمل ما فى حياتى، أحلى لمة عيلة بالبيجامات بحبكم من كل قلبى، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، وكل سنة وإحنا مع بعض".

منشور الفنانة إلهام شاهين



أكسبت هذه الأجواء البسيطة والمليئة بالدفء الاحتفال طابعًا خاصًا، بعيدًا عن الأضواء والشكل التقليدي للاحتفالات.



و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.