لهذا السبب.. نرمين الفقي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نرمين الفقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بسبب جلسة تصوير خضعت لها، لتستقبل بها العام الجديد.

سبب تصدر نرمين الفقي التريند

شاركت نرمين الفقي على حسابها الخاص بـ "إنستغرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتستقبل بها العام الجديد معلقة عليها برسالة مليئة بالأمل والتفاؤل.

نرمين الفقي تستقبل العام الجديد برسالة

كتبت الفقي قائلة: "كل عام وكلنا بخير وصحة وسعادة، ربنا يفرح قلوبنا ويجعل سنة 2025 سنة فيها حب وراحة بال ونجاح لينا كلنا، كل سنة وأنتم كلكم طيبين يا أصحابي وعائلتي".

إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي في جلسة التصوير بإطلالة ساحرة مرتدية بلوزة بيضاء نص كم وجيبه جلد بني اللون أنيقا أبرزت جمالها بشكل كبير، ولاقت الصور إعجابا كبيرا من متابعيها الذين اعتادوا على ظهورها متألقة على السوشيال ميديا.

تفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقي

انهالت علي نرمين الفقي تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ديمًا جميلة، كل سنة وأنتي طيبة، الجميلة المتألقة، إيه الحلاوة دي، برنسيسة".

أخر اعمال نرمين الفقي

وكان اخر اعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطًا فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.