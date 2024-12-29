نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي برسالة مؤثرة عبر الفيس بوك: "أنت بطل قصة حياتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، برسالة مليئة بالحب والامتنان عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك، والتي تعكس عمق العلاقة بينهما.

وكتبت روجينا في منشورها قائلة: "كل سنة وانت بطل قصة حياتي، كل سنة وانت قلب مايا ومريم، كل سنة وانت الأمان والسند والحنية بلا حساب، أنا ساندة عليك ".

هذه الكلمات العاطفية تعكس تقدير روجينا لزوجها، الذي يمثل لها أكثر من مجرد شريك حياة.

فالدكتور أشرف زكي ليس فقط نقيبًا للمهن التمثيلية، بل هو أيضًا الشخص الذي تحتفظ له روجينا في قلبها بمكانة خاصة كأب حنون وداعم دائم لأسرتها.

كما شاركت روجينا مع جمهورها صورًا عائلية تجمعها مع أشرف زكي وأبنتيهما مايا ومريم، في مشهد يعكس روح الألفة والمودة التي تربط أفراد العائلة.

هذه الصور تظهر لحظات من السعادة والانسجام العائلي، مما جعل المنشور أكثر تأثيرًا بين متابعيها.

التهنئة التي قدمتها روجينا لزوجها ليست مجرد رسالة عيد ميلاد، بل هي تعبير عن التقدير العميق للعلاقة التي تربطهما، وهي بمثابة شهادة حب قوية تبرز العلاقة القوية بين الزوجين التي تتجاوز مجرد الحياة المهنية والشخصية إلى علاقة مليئة بالاحترام والدعم المتبادل.

هذه اللفتة العاطفية التي قدمتها روجينا على منصات التواصل الاجتماعي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بالكلمات الجميلة والصادقة التي كتبتها لزوجها، وأثنوا على قوة الحب والوفاء التي تظهر في العلاقة بينهما.