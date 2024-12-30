نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على نظيره سموحه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السابعة من دورى نايل.

تقدم سموحه فى الدقيقة 19 عن طريق دوكودودو ثم تعادل عمرو ناصر لفاركو من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 قبل أن يسجل زهير المترجى الهدف الثاني لفاركو.

وحصل زهير المترجى لاعب فاركو على لقب رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فاركو إلى عشر نقاط ويتجمد رصيد سموحه عند 5 نقاط.