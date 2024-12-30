الرياضة

فاركو يفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على نظيره سموحه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السابعة  من دورى نايل.

تقدم سموحه فى الدقيقة 19 عن طريق دوكودودو ثم تعادل عمرو ناصر لفاركو من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 قبل أن يسجل زهير المترجى الهدف الثاني لفاركو.

وحصل زهير المترجى لاعب فاركو على لقب رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فاركو إلى عشر نقاط ويتجمد رصيد سموحه عند 5 نقاط.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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