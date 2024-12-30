عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي، كاسيميرو، كريستيان إريكسن، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، جوشوا زيركزي، أماد ديالو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.