وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد 2025، قائلا: "الخطة تقوم على غرفة مركزية برئاسة وزير الصحة، وغرف مماثلة متواجدة فى كل محافظة بديوان مديرية الصحة بكل محافظة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة لقناة إكسترا ينوز، أن الوزارة تتحرك على 4 محاور وهى المحور الوقائى، وحملات مروية على أماكن تقديم الطعام وتخزينه، والمتنزهات والحدائق والأماكن العامة، وتوافر الأمصال والتطعيمات، والقوافل التوعوية.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أنه خلال الأسابيع القلية الماضية تم تنفيذ 1000 حملة مرور وتفتيش على منشآت التى تقدم الأطعمة ومكافحة نواقل الأمراض، ومحافظات التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية وما تقدمه من خدمات.

وأوضح حسام عبد الغفار أنه تم رفع درجة الاستعداد فى أكثر من 35 مستشفى فى محافظات التأمين الصحى الشامل، والتنسيق مع مقدمى الخدمة الصحية خارج نطاق وزارة الصحة، والتواصل مع الدفاع المدنى، ورسم خطة تحرك سيارات الإسعاف.

وأشار حسام عبد الغفار إلى وجود خط ساخن خاص بالخدمات الطارئة وهو 137 ويتم التواصل من خلاله من أجل الخدمات الصحية والاستشارات الخاصة بالسموم.